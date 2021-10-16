الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الوكيل الاخباري- اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة بالبحث عن أماكن استشكاف نفط جديدة وتسريع العمل لتعزيز إنتاجية حقل الريشة الغازي الذي ينتج حاليا نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا.

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جاء ذلك خلال زيارة الى شركة البترول الوطنية اليوم، حيث التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة ليث القاسم ومدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة ومدراء المديريات واستمع الى ايجاز حول واقع الإنتاج في حقل الريشة الغازي وخطة الشركة لزيادة الإنتاج وتسويق انتاج الحقل الذي يستخدم في توليد الكهرباء في محطة الريشة.



واكد الوزير الخرابشة أهمية مواصلة العمل على زيادة الإنتاج من حقل الريشة واستثمار الوقت للتوسع في الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلية بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية بالاستفادة من قاعدة البيانات ومخزون المعلومات الوطني حول حقل الريشة الغازي.



وقال، ان القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي التي تتراوح ما بين 30 و32 مليون قدم مكعب ومشاريع التوسعة في الإنتاج يمكن الاستفادة منها بتزويد الصناعة بطاقة كلفها مناسبة من خلال استحداث خط نقل كهرباء (ممر اخضر شرقي) لنقل كميات الغاز المنتجة من حقل الريشة الغازي الى أماكن الاستهلاك (مراكز الصناعات) بكلف مناسبة.



وأشار الدكتور الخرابشة الى الدعم الذي قدمته الحكومة لشركة البترول الوطنية لتسريع العمل وزيادة الإنتاج بحفر المزيد من الابار لتعزيز مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.



وفي مجال استكشاف النفط، اكد الوزير الخرابشة، أهمية التوسع في استكشاف النفط في أماكن جديدة في مختلف انحاء المملكة، مبديا استعداد الحكومة دعم جهود الشركة لتحقيق المزيد من الاستكشاف.



من جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم أهمية التعاون القائم بين الحكومة والشركة لانجاح جهود البترول الوطنية والتوسع في الإنتاج في حقل الريشة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية وبتمويل ذاتي.مشيرا الى ان الشركة ماضية في التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة.



بدوره، عرض مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، إنجازات شركة البترول الوطنية وخطة العمل لحقل الريشة الغازي الذي ينتج 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا 80% منها من الابار الجديدة وعددها 8 ابار تم حفرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للحقل من 30-32 مليون قدم مكعب يوميا.



وقال ان خطة الشركة تهدف الى زيادة القدرات الإنتاجية من الحقل ليتسنى الى نقل الغاز الى وسط المملكة وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي برفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وباسعار منافسة تقلل الكلف على القطاع الصناعي من خلال خطة إنتاجية وتسويقية تستهدف تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي.



وعرض الخصاونة الفرص الاستثمارية المتاحة والصناعات الممكن اقامتها بالاعتماد على الغاز وسيلة للإنتاج وبما يقلل كلف الإنتاج.