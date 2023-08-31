الخرابشة : 5 اعتداءات على ممرضين خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري - أكد نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة أنه خلال العام الحالي ولغاية آخر الشهر الماضي، كانت هناك 5 حالات اعتداء على ممرضين وصلت للنقابة وفي عام 2022 وصلت 4 حالات .



وبين الخرابشة، وفقا ليومية الغد، أنه في الأقسام الداخلية وطوابق المستشفيات فإن هناك ممرضا واحدا لكل 7 مرضى، وفي العناية المركزة فإن النسبة هي ممرض واحد لكل مريضين اثنين.



وأوضح أنه في أقسام الطوارئ، هناك تصنيفا للمرضى بين طارئة أو غير طارئة، وبالتالي فإن النسبة المقدرة هي ممرض واحد لكل 5 مرضى.



وقال الخرابشة إن الحالات التي تم الاعتداء عليها منذ بداية عام 2023، تواصلت مع مجلس النقابة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبينا أن الأهم من قبل المجلس هو ألا يكتب في المحضر الأمني أن الواقعة هي "مشاجرة" لأن ذلك يسقط حقه القانوني.



وأوضح أنه يجب أن تدون الواقعة على أنها اعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه المهني، منوها إلى أن القانون واضح في هذا الموضوع سواء في قطاع الصحة و أي قطاع آخر.



وأشار نائب نقيب الممرضين إلى أن الحالات التي تسجل لدى النقابة يتم السير بها قانونيا وتسير في المحاكم ضمن جلسات ومتابعة مستمرة.

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ولفت إلى أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 5 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء.



وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.



وشدد على ضرورة تغليظ عقوبات المعتدين على الكوادر الصحية.



وأضاف الخرابشة: مثلما يتم تغليظ العقوبات على مخالفات السير، فإن الاعتداء على الموظف أثناء عمله في المستشفى يجب أن يكون عقابه رادعا.

