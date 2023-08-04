مؤتمر النظام الصحي في الأردن واقع وتطلعات يواصل فعالياته

الوكيل الإخباري - تواصلت لليوم الثاني في قاعة نادي المعلمين بمحافظة عجلون اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الطبي السادس الذي تنظمه اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في عجلون تحت شعار "النظام الصحي في الأردن واقع وتطلعات".

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وقال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع عجلون ورئيس المؤتمر الطبي مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد خير فريحات، إن فعاليات المؤتمر تضمنت العديد من الأوراق والمحاور العلمية الطبية المتعددة قدمها عدد من الأطباء، منهم الدكتور حسان القادري الذي قدم ورقة عمل حول القلب، وورقة عمل حول عن النسائية والتوليد قدمها الدكتور رائد شهاب، وورقة عن الأطفال قدمتها الدكتورة أسماء المصطفى، وورقة قدمها الدكتور محمد عبد الجواد عن التنفسية، إضافة إلى ورقة علمية للدكتور عماد العتوم وورقة للدكتور فراس شعبان عن الدماغ والأعصاب .



وبين فريحات، أن المحاضرات تنوعت بين الوجاهي و(أون لاين) من خلال تطبيق "زووم" في مواضيع طبية علمية متنوعة.