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الخميس، 21-03-2024 10:36 م

الخريشة: المرأة والشباب الاكثر استفادة من مسار التحديث السياسي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن المرأة والشباب هم أكثر الفئات المجتمعية استفادة من مسار التحديث السياسي، إذ يتعين على النساء والشباب استثمار هذه الفرص المتاحة في مشروع التحديث السياسي لتعزيز المشاركة السياسية والحزبية.

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وأضاف الخريشة، خلال الجلسة الحوارية لمناقشة أهمية المشاركة السياسية للشباب والفرص والتحديات المتاحة، التي نظمها مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني في الزرقاء، أن التشريعات تحتوي على كافة الضمانات القانونية التي تحمي حق الشباب في المشاركة السياسية والحزبية.

 

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