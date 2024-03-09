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السبت، 09-03-2024 04:53 م

النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

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الوكيل الاخباري -قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية، وأن الوزارة عملت بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف المؤسسات على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، بين النابلسي خلال مشاركته انطلاق فعاليات معسكر"الشباب الأردني مواطنون فاعلون في مسيرة الإصلاح والتحديث" الذي نظمه مركز القدس للدراسات بحضور السفير النرويجي ايسبن ليندباك ومدير المركز عريب الرنتاوي، أن المرحلة الحالية تتطلب أن نلمس مخرجات برامج التوعية والتدريب بالمشاركة الفعلية للشباب بالحياة السياسية والحزبية وفي مختلف مواقع صنع القرار.

 

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