جلسة حوارية في إربد حول الحياة السياسية

الوكيل الاخباري - نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد اليوم الاثنين، جلسة حوارية، حول الحياة السياسية في الأردن.

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وأكد العين الدكتور خالد البكار، خلال الجلسة، إن تحديث المنظومة السياسية، مرتبط بتحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية .



وبين أن الأردن في مئويته الثانية، يشهد تحديثاً في المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح؛ السياسية والاقتصادية والإدارية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتطويرا لخارطة طريق غير مسبوقة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة.

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