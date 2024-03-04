دبابنة: فخورون بطلاب جامعاتنا الأردنية المشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

الوكيل الاخباري - واصلت الهيئة المستقله للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة بعقد مسابقة المحاكم الصورية الانتخابية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في أقليم الوسط، وشملت كل من: جامعة عمان العربية، جامعة الإسراء، جامعة الزرقاء، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة الشرق الأوسط.



وأكدت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أن مسابقات المحاكمات الصورية الانتخابية لعام2023_2024 تسعى الى تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية وكيفية حل النزاعات الانتخابية.

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