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الإثنين، 04-03-2024 05:10 م

دبابنة: فخورون بطلاب جامعاتنا الأردنية المشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

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الوكيل الاخباري - واصلت الهيئة المستقله للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة بعقد مسابقة المحاكم الصورية الانتخابية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في أقليم الوسط، وشملت كل من: جامعة عمان العربية، جامعة الإسراء، جامعة الزرقاء، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة الشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أن مسابقات المحاكمات الصورية الانتخابية لعام2023_2024 تسعى الى تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية وكيفية حل النزاعات الانتخابية.

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