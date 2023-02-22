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الأربعاء، 22-02-2023 12:02 م

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة وزارة العمل وإعادة النظر بتوصية إلغائها.اضافة اعلان


وقال الخصاونة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطني الذي أنيط بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المملكة أفضى إلى أن هناك أغلبية لا ترى أن هناك نجاعة أو حصافة لفكرة إلغاء وزارة العمل.

وأضاف أنه تأسيسا على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعلنت الحكومة أنها ستعيد النظر بتوصية إلغاء الوزارة، لافتا إلى وجود تفكير جاد لهيكلة وزارة العمل وتفعيل مهامها بالتعليم والتدريب المهني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الابقاء على وزارة العمل مع إعادة هيكلتها.

وجاء رد الخصاونة بعد إشارة عدد من النواب إلى إلغاء وزارة العمل وأهميتها في الدولة نظرا لدورها في تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال وغيرها من الأمور التي تقوم بها الوزارة.

 




 

 


 

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