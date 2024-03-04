الخصاونة: الانزالات الجوية التي نفذها الأردن على غزة ولّدت ثقافة عالمية جديدة

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الانزالات الجوية التي نفذها الأردن على قطاع غزة ولّدت ثقافة عالمية جديدة في كيفية حماية المنكوبين والانتصار للإنسان في الظروف الاستثنائية.

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وبيّن الخصاونة، خلال انطلاق أعمال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في عمّان، اليوم الاثنين، أن الأردن مستمر في تنفيذ عمليات الإنزال على القطاع، موضحاً أن الانزالات شكّلت أداة ضغط شعبية على الحكومات والأنظمة، مما أدى إلى توسع دائرة تلك الثقافة واستدعت السير على ذلك النهج من قبل مختلف دول العالم.



وأضاف: لا نستطيع تجاوز العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة، موضحا أن آلة القتل الإسرائيلية أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، وأحدثت تدمير في كامل البنية التحتية وسبل العيش، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص جعلتهم ينامون في العراء بظروف جوية قاسية، لا يستطيعون الوصول إلى مصادر مياه الشرب وفي حالة جوع مدقع وانعدام للأمن الغذائي".



وأشار الخصاونة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تدميراً واسعاً للأراضي الزراعية تقدر بأكثر من 40% من الأراضي القابلة للزراعة، وتدمير 70% من البنية التحتية في القطاع بشكل عام.