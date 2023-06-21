الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

رئيس الوزراء: لن نتهاون مع أي ممارسة تضيق على العمل الحزبي

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رئيس الوزراء: توجه لإلغاء وزارة التعليم العالي والاكتفاء بمجلس للتعليم العالي

رئيس الوزراء: إجراء الانتخابات النيابية في اطارها الدستوري بين 10 تموز إلى 10 تشرين الثاني 2024

رئيس الوزراء: رؤية التحديث الاقتصادي ستولد في نهاية مدتها البالغة عشر سنوات مليون فرصة عمل

رئيس الوزراء: رفع نسبة من يدخل إلى الخدمة العامة إلى 40 %على التنافس كخطوة أولى و55% و65 % و85% تباعا

رئيس الوزراء: ديوان الخدمة المدنية سينتهي مع نهاية العام الحالي، وسيتم تغيير اسمه وتطوير دوره ليصبح هيئة الخدمة والإدارة العامَّة.





الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنه لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ، مبيناً أن المستقبل مبني على فهم وحرص كبير على تحقيق الانجاز والسعي دوما لإحداث التغيير الايجابي ، وتحقيق مستحدثات أفضل على كل المسارات.



وبيّن الخصاونة خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن رؤية التحديث الاقتصادي ولدت على ضرورة أن يصاغ برنامج اقتصادي من قبل الجميع، ومبني على أن يستهدف هذا البرنامج بعد 10 أعوام مليون فرصة عمل، ونسبة نمو 5.5%.



وأضاف أن هذه الرؤية تستند إلى إصلاحات وارقام الموازنة، وبقيمة تصل إلى 41 مليار دولار، وهو ما يعني 1.5 مليار سنوياً، إلى جانب خلق الفرص الاستثمارية الأجنبية كل عام.



وأشار الخصاونة إلى أن الإشكاليات الاقتصادية في العالم، وضبابية المشهد الإقتصادي كلها تجعل تحقيق أهداف الخطة أمراً ليس سهلاً لكنه ممكنا، عبر استخدام واتباع السياسات الاقتصادية الحصيفة، مضيفاً أنه إذا وصلنا إلى نسبة 60% من تحقيق هذه الأهداف فهذا نجاح كبير.



وقال إن هذا الجيل لديه روح جديدة في إنتاج الوظائف ولديه إبداع في خلق فرص عمل مبتكرة دون انتظار الوظائف الرسمية، مشيراً إلى أن هذه أداة تغيير رئيسية.

وأضاف أن فرصة الشباب في المشاركة بالحياة السياسية أصبحت أكبر بعد إجراء التعديلات الدستورية والتشريعية المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، موضحاً أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في الفترة الممتدة ما بين 10 تموز و 10 تشرين الثاني من العام المقبل 2024، أي بعد نحو 13 شهرا.



ونوه إلى كل تقوم به الحكومة سيكون مستمراً وفقاً لخطة التحديث، وسوف تستمر لـ 10 سنوات قادمة، مضيفاً أن المستقبل أفضل بفضل الشباب وجهودهم ومعرفتهم الاستثنائية.



وشدد الخصاونة على أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسة قد تُضيق على العمل الحزبي من قبل الشباب، منوهاً إلى أن هناك نصوص تمنع التعرّض لمن يمارس نشاط حزبي.



وعن تمويل الأحزاب بين الخصاونة أن قانون الاحزاب أقر آلية التمويل عبر إدخال الشباب بنسبة 20% اعمارهم أقل من 35 عاماً، وان يكون في هذا الحزب سيدات بنسبة 20%، وأن يكون هناك نسبة من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ان ديوان الخدمة المدنية سينتهي مع نهاية العام الحالي، وسيتم تغيير اسمه وتطوير دوره ليصبح هيئة الخدمة والإدارة العامَّة.