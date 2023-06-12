أعضاء في مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي يؤدُّون اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء

الوكيل الاخباري - أدَّى أعضاء جُدد في مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاثنين، اليمين القانونيَّة أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينهم.



وقد أدَّى اليمين القانونيَّة كلّ من: الدكتور يوسف عبد الحليم العبداللات، والدكتور صلاح سالم الذيابات، والدكتور محمود إسماعيل الجاغوب، وذلك استناداً لأحكام قانون اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة2007م.



وحضر مراسم أداء اليمين وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصَّرايرة.

اضافة اعلان