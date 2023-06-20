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الثلاثاء، 20-06-2023 12:30 م

بدء صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض اليوم لهذه الجامعات

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الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الثلاثاء عملية صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض من صندوق دعم الطالب والتي تجاوز 4 ملايين دينار .اضافة اعلان


وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب لـ"الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد موعد لانتهاء صرف المستحقات داعيا الطلبة استلام مستحقاتهم باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من البنوك، قبل عيد الأضحى.

واشار ان المستحقات المالية ستُصرف للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض جزئية بواقع (45) ساعة معتمدة وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الثاني الحالي 2022-2023 في الجامعات التالية: الجامعة الأردنية،  وجامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات (المركز/السلط، وكلية إربد، وكلية عمان، وكلية الهندسة التكنولوجية، وكلية عجلون، وكلية الكرك، وكلية  العقبة، وأكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية)، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الألمانية الأردنية).
وأضاف أن المستحقات المالية ومخصصات الفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الوسط والشمال وكانو قد سددوا رسوم الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعة الأردنية / فرع العقبة.

وتابع" المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة للعام الجامعي 2022-2023 وكانو قد سددوا رسوم الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعات التالية: جامعة مؤتة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية /فرع العقبة".

علماً أن الوزارة ستقوم تباعاً بالإعلان عن صرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها.

 




 

 


 

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