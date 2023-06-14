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الأربعاء، 14-06-2023 03:22 م

تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة الجامعة الأردنية الشهر القادم

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

تبدأ الجامعة الأردنية بتخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبتها منتصف الشهر القادم.

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وقالت الجامعة الاردنية لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيبدأ برنامج الاحتفالات اعتبارا من مساء يوم الجمعة 2023/7/14 وحتى 22/ 7/ 2023.


وتبدأ الجامعة الاردنية بتخريج كلية الآداب وكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات / دراسات عليا تليها كلية العلوم التربوية ثم كلية العلوم والعلوم الرياضية وكلية اللاثار والسياحة ثم كلية الأعمال وكلية الحقوق ومركز دراسات المرأة تليها كلية الشريعة وكلية الزراعة ثم كلية الهندسة وكلية الامير الحسين للدراسات الدولية ثم كلية الفنون وكلية اللغات ثم كلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية علوم الـتاهيل وتختتم تخريجاتها بكلية الطب وكلية طب الأسنان وستقوم الجامعة بتكريم الطلبة الأوائل .


واحتفلت الجامعة العام الماضي بتخريج ما يقارب (9800) خريجًا من مختلف تخصصات وبرامج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

 


 




 

 


 

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