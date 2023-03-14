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الثلاثاء، 14-03-2023 01:48 م

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وعدد من الوزراء والنواب، عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.


وأشار إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها ليبيا لدى الأردن قيادة وشعبا، ووقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمه لجميع الجهود السياسية الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربيا ودوليا.


وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع ليبيا الشقيقة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والمجال الطبي والبنية التحتية.


من جهته، أثنى رئيس مجلس النواب الليبي على وقوف الأردن المستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب ليبيا وشعبها، مؤكدا العلاقة الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، ونائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، والسفير الليبي لدى المملكة عبد الباسط البدري.

 




 

 


 

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