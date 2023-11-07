الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

اذاعة جيش الاحتلال : إطلاق نار وقذائف هاون قرب الحدود مع لبنان

بعد انخفاض الذهب محليا اليوم .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التبرؤ من جرائم نتنياهو والعمل على وقفها

الاحتلال يجدد قرارا بتعديل حدود ووضع يد على أراضي في نابلس

أطباء بلا حدود: الاحتلال يمنع دخول بعض المواد الطبية إلى قطاع غزة

الخصاونة: نتدرّج بالاجراءات عند مساس أمننا القومي والحق الفلسطيني

القسام تنشر مشاهد من التحامها مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة -فيديو

الصحة العالمية: عمليات جراحية تجري بلا تخدير في غزة بما فيها عمليات بتر الاطراف

عاجل

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بغزة

الثلاثاء، 07-11-2023 01:49 م

الخصاونة: نتدرّج بالاجراءات عند مساس أمننا القومي والحق الفلسطيني

1120236143722257389875


الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته.

اضافة اعلان


وقال الخصاونة خلال لقائه مجلس الأعيان، إنّ الأردن يرفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القسرية للفلسطينيين في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

 

وأكد الخصاونة أن مركز الحسين للسرطان بادر باستقبال 41 طفلا من مصابي السرطان في قطاع غزة.

وقال إن الأطفال سيصلون الأردن خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الحالة الوطنية الجامعة وكل مكونات الدولة الأردنية تقف خلف الموقف المتقدم لجلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ومستدام.

ونوه إلى أن القانون الدولي والإنساني وقواعد القانون الدولي والقيم الأخلاقية يجب أن لا تجزأ وتطبّق على الجميع على اختلاف جغرافيتهم وجنسياتهم وأديانهم وعرقياتهم. 

وقال الخصاونة، إنه يجب أن تنتهي الحصانة الممنوحة لإسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واعتداءاتها الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين؛ فالقانون الدولي والإنساني والقيم الأخلاقية تحرّم وتجرّم استهداف المدنيين، وحياة الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة عن أي إنسان في أي مكان آخر.

وشدد على انه لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلّا بتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في لدول المنطقة وشعوبها.

وأضاف أن المأساة التي نعيشها في غزة بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع بضرورة الوصول إلى مقاربة تجسد حل الدولتين، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الخصاونة أن أكثر من 10 آلاف شهيد في غزة، وأكثر من 150 شهيداً في الضفة الغربية وآلاف الجرحى منذ بدء العدوان والدمار الكبير يتناقض مع مبدأ الدفاع عن النفس.

وأضاف أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتداداً للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وجدد الخصاونة رفض الأردن للاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضاً وإدانة واسعة من المجتمع الدولي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023622349165092614

الملك يؤكد ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

92022221244635933388

نقابة المعاصر تتوقع سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم

العشرات-من-الشهداء-والجرحى-الاحتلال-الإسرائيلي-يرتكب-مجازر-جديدة-في

مجلس النقباء يسلم رسالة احتجاج للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالأردن

main_image654a0dcf72901

محال تجارية في الأردن تتوقف عن العمل حداداً على أرواح شهداء غزة - صور

47d40039-dd24-4f2b-8451-8bb55555ab06

افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

1

من موقع الوكيل الاخباري إلى متابعيه الكرام

أخبار متعلقة
1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

1697925832954

المعشر: خطاب الملك بقمة القاهرة واضح وصريح في إدانة العدوان على غزة

wlUSovJXwdOL2LLYQ4VmBZqvVJDc4MufHyDCnWdy

فصل مبرمج للكهرباء عن بلدة المزار في اربد غداً

WhatsApp Image 2023-10-11 at 1.33.28 PM (1)

الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

af07be83-fhb-sw5xkaa9qww

الملك: لا سلام دون حل الدولتين وموقفنا ثابت تجاه المقدسات وبوصلتنا ستبقى فلسطين

452977

مبيضين: الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب