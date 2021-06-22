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الثلاثاء، 22-06-2021 12:54 م

الخصاونة: نتطلع لاستمرار التعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات في جمهورية كوريا الجنوبية، بانغ كيو والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والسفير الكوري في عمان لي جي وان، تميز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وأعرب عن شكر الحكومة وتقديرها لمشاريع وبرامج الدعم التي قدمتها حكومة جمهورية كوريا للأردن، والتي كان لها إسهامات ايجابية على العديد من القطاعات الحيوية والبرامج ذات الاولوية التنموية.

ولفت الخصاونة، النظر الى تطلع الحكومة لاستمرارية تعاونها مع بنك الصادرات والواردات في جمهورية كوريا الجنوبية، مؤكدا ترحيب المملكة بمشاركة البنك في الاستثمار بالمشروعات التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من المجالات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعرض رئيس الوزراء، الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وخلق فرص العمل للشباب الاردني.

وأشار رئيس مجلس بنك الصادرات والواردات في جمهورية كوريا الجنوبية، الى العلاقات الوثيقة التي تجمع الاردن وكوريا، اللذان يتمتعان بعلاقات دبلوماسية منذ نحو 60 عاما.

واكد حرص بنك الصادرات والواردات الكوري على زيادة تعاونه مع الحكومة الاردنية والمؤسسات المعنية.

 




 

 


 

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