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الجمعة، 08-07-2022 09:43 م

الخصاونة : نسبة كبيرة من الأردنيين عليهم ديون ولا يستحب شراء الاضحية بالأقساط

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الوكيل الاخباري - قال مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن نسبة كبيرة من الأردنيين عليهم ديون، وعن جمهور الفقهاء لا يسن للإنسان ولا يستحب أن يستدين ويقسط ثمن الأضحية لأنه يمكن تتعسر أموره المالية".

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وأضاف الشيخ الخصاونة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن قيام ليلة العيد من السنن المستحبة، حيث من أقام ليلة العيد أمن الفتان والعذاب؛ وذلك من خلال الصلاة والذكر أو صلة الأرحام.


وأكد أن الأضاحي لها شروط عديدة ويعرفها الجميع مع ضرورة الحفاظ على حقوق الحيوان عند ذبح الأضحية، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم وضعه في مكان ذو حرارة شديدة أو برودة شديدة، بالإضافة إلى أنه من السنة "عدم جر الأضحية وإنما يأخذه برفق".


وبين، أنه من السنة عدم ذبح الأضحية أمام حيوان آخر لأن الحيوان يتألم، إذ يمكن للبقرة "ينرفز ويؤذي الإنسان"، موضحا أن الحيوانات تتأذى من الدم في الحظائر ويتوجب توفير أماكن مخصصة لذلك.


وأشار إلى أن "الأعياد من سنن بالفطرة، فما من أمة ولها أعياد، وهي عبارة عن محطات استراحة وفرح وسرور بعد العناء و الجهود والتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فوجد أهل المدينة يلهون في يومين يسمى أيام الجاهلية بالعيد، فقال النبي إن الله ابدلكما خيرا منهما بعيدي الفطر والأضحى".


ونوه إلى أن عيد الأضحى جاء بعد ركن الحج "والحج عرفة" وصيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة مع التأكيد على أن الأمم دائما تحتفل بدستورها "ففي يوم الحج الأكبر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آخر اية في القران الكريم (اليوم أكملت لكم دينكم).


 




 

 


 

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