الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

الأربعاء، 15-06-2022 03:33 م

إطلاق الشبكة الوطنية للقيادات النسوية

516215


الوكيل الاخباري- أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، اليوم الأربعاء، الشبكة الوطنية للقيادات النسوية، للناشطات والمنتخبات في مجالس المحافظات والبلديات حول المملكة.

اضافة اعلان


وقالت مديرة المركز، المحامية إسراء محادين، إن إطلاق هذه الشبكة، يعد جزءا من أنشطة مرصد العنف الانتخابي الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأردن، لعدد من السيدات اللاتي ترشحن للانتخابات البلدية والمحلية أخيرا.


وأضافت أن الهدف الأساس من إطلاق هذه الشبكة، هو تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وتحليل عوامل النجاح في الانتخابات وعدمه، مؤكدة أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمعات، من خلال توليها مناصب قيادية تمكنها من ممارسة هذا الدور بكفاءة.


وجرى خلال الورشة، تطبيقات عملية من خلال مجموعات عمل، لتبادل الآراء والخبرات، حول عوامل نجاح مشاركة المرأة السياسية، وتقديم المقترحات التي تعينها على تخطي العقبات والصعوبات التي تتعرض لها خلال الترشح والعملية الانتخابية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62022816403893125114

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

520223113525650112167

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

ارتفاع تخزين السدود للمياه بنسبة 7ر46% وتحذيرات من الصقيع

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

620221510564384741271

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

apple-1-25-1-2021

الاتحاد العام للمزارعين يثمن إجراءات وزارة الزراعة لحماية التفاح المحلي

o1p6jHIKsC1yX534l6fZwBMH2P7XxG1IDwbs8rRM

نحو 4 آلاف حكم بالإدانة في قضايا تخريب الطرق العامة خلال 7 سنوات

أخبار متعلقة
M63A9333 - Copy

توضيح حول إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الملكة علياء

e

وزير البيئة يشارك بفعاليات المنتدى العالمي للأرض

FTcj4eMWUAA9UmF-1736x1157

ولي العهد يفتتح فرعاً لشركة دولية في العقبة

1624191976687

المبادرات التطوعية تنظم ورشة التدخلات التنموية

628a3c00d5bc9

"التدريب المهني" توقع اتفاقية تدريب على تصنيع مواد أنظمة الجدران الجافة

283154659_369263831901995_6500125601489294232_n

إعلان برنامج فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الأردن