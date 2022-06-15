إطلاق الشبكة الوطنية للقيادات النسوية

الوكيل الاخباري- أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، اليوم الأربعاء، الشبكة الوطنية للقيادات النسوية، للناشطات والمنتخبات في مجالس المحافظات والبلديات حول المملكة.

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وقالت مديرة المركز، المحامية إسراء محادين، إن إطلاق هذه الشبكة، يعد جزءا من أنشطة مرصد العنف الانتخابي الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في الأردن، لعدد من السيدات اللاتي ترشحن للانتخابات البلدية والمحلية أخيرا.



وأضافت أن الهدف الأساس من إطلاق هذه الشبكة، هو تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وتحليل عوامل النجاح في الانتخابات وعدمه، مؤكدة أهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمعات، من خلال توليها مناصب قيادية تمكنها من ممارسة هذا الدور بكفاءة.



وجرى خلال الورشة، تطبيقات عملية من خلال مجموعات عمل، لتبادل الآراء والخبرات، حول عوامل نجاح مشاركة المرأة السياسية، وتقديم المقترحات التي تعينها على تخطي العقبات والصعوبات التي تتعرض لها خلال الترشح والعملية الانتخابية.