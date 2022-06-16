3 وفيات دهساً و432 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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توفي 3 أشخاص بحوادث دهس، اثر 432 حادثاً مرورياً، تعاملت معها كوادر الإدارات المروري، خلال 24 ساعة الماضية، في كافة مناطق المملكة.وأفاد التقرير المروري، عبر اذاعة "امن اف ام" اليوم الخميس، أن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل السائقين كان سبب في وقوع الحوادث.وتعاملت كوادر ادارة السير، مع ازدحام مروري وتباطؤ حركة المرور صباح اليوم، بسبب حوادث مرورية على إشارة رغدان السياحي وشارع الأردن للسير القادم من الشمال ما بعد جسر ياجوز، بالإضافة إلى ما قبل مستشفى الملكة علياء العسكري.وأكدت الإدارات على انتشار واسع وجاهزية تامة للتعامل مع الحركة العكسية من العاصمة باتجاه المحافظات منذ ساعات الصباح الباكر على مختلف الطرق الخارجية للتوجيه والدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة التي تهدد السلامة المرورية.