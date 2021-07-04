الخصاونة يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري - شدّد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأحد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام "الفوترة الوطني" الذي سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الإيرادات الحقيقية وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات الضريبي.

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وقال الخصاونة خلال زيارته إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إنّ نظام "الفوترة الوطني" يمكن المدقق الضريبي من إنجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن.



وتفقد رئيس الوزراء، مكتب خدمة الجمهور في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي يتم فيها انجاز بين 40 - 50% من معاملات مراجعي الدائرة، واطلع على سير العمل والخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين والمكلفين.



وشدد، على موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتقديم افضل خدمة يستحقها المواطن والقطاعات الاقتصادية وقطاع الاعمال والمستثمرون، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتيسير على المراجعين بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الادارية.



ولفت، إلى أن العلاقة التي تجمع الدائرة والمكلفين بدفع الضريبة من افراد ومؤسسات، والتي يحكمها القانون، يجب ان تكون مبنية على الثقة المتبادلة وان الموظف والمكلف بدفع الضريبة يقومان بدورهما وواجبهما تجاه الوطن ومسيرة اقتصاده.



وأكّد، خلال الزيارة، ضرورة ان تكون الجولات التفتيشية التي تقوم بها كوادر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، للمنشآت والقطاعات بأقصى درجات المهنية والموضوعية ووفقا لأحكام القانون.



وقال: "مهم ان يشعر المواطن وقطاعات الاعمال والاستثمار بان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجدت لخدمته وان تحصيلاتها دقيقة وموضوعية ".



وأشار، إلى أن رسالتنا الاساسية بان القطاع الخاص شريك اساسي في مسيرة التنمية وفي نفس الوقت هو مكلف بموجب القانون فيما يتعلق بالاستحقاقات الواجبة عليه بدفع ضريبة الدخل والمبيعات، مؤكدا ان للقطاع الخاص دورا اساسيا في سعينا بان يكون الاردن موطنا ومقصدا لاستقطاب الاستثمارات التي تحرك عجلة الاقتصاد وتسهم في ايجاد فرص العمل للشباب الاردني.



وبين ضرورة التفاعل وبإيجابية مع شكاوى واعتراضات المكلفين بشان تقديرات ضريبة الدخل وتعزيز الية حل التظلمات الادارية قبل وصولها للقضاء.

وتبادل الخصاونة، الحديث مع عدد من مراجعي الدائرة بشان الخدمات المقدمة، موضحا اهمية تبسيط الاجراءات وتسهيلها على المواطنين وممثلي القطاعات الاقتصادية والمستثمرين.



أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، أن الاصلاحات الضريبية التي تقوم بها الدائرة لا تنحصر بمتابعة المخالفات ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بل هناك حزمة من الاصلاحات تهدف الى تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين الملتزمين ضريبيا.

وقال أبو علي، إنّ الدائرة اولت ‏موضوع التسهيل على المكلفين الاهتمام والعناية الكافية حيث يتم ‏تحويل غالبية الخدمات التي يحصل عليها المكلف خلال عام 2020 الى ‏خدمات الكترونية ولا حاجة لمراجعة المكلف شخصيا للحصول عليها، حيث اصبح بإمكانه الحصول عليها الكترونيا.



وأضاف، أن الدائرة ‏شكلت فرقا لتوعية المكلفين وارشادهم وتوجيههم في الميدان حفاظا ‏على عدم تعرضهم لأي مخالفات قانونية.



الدائرة قامت بوضع كاميرات على صدر كل مدقق لتوثيق ‏الاجراءات التي يقوم بها اثناء زيارته للمكلفين في مواقع عملهم، و‏يشمل مدققين مديرية كبار المكلفين والمتوسطين ومديرية مكافحة ‏التهرب الضريبي.



ولفت الى ان الدائرة انتقلت من مفهوم المقدر الضريبي الى مفهوم المدقق ‏الضريبي، ولم يعد للمدقق سلطة للتقدير وانما يقوم بتدقيق البيانات ‏والمعلومات المالية التي يقوم بتقديمها المكلف.





