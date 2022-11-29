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الثلاثاء، 29-11-2022 02:31 م

الخصاونة يقرر تشكيل فريق وزاري لمتابعة قضايا المواطنين في المحافظات

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الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بأنه في ضوء ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء مؤخرا وتأكيده على العمل الميداني والاطلاع على قضايا المواطنين في المحافظات قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تشكيل فريق وزاري للقيام بجولات على المحافظات لمتابعة قضايا المواطنين والعمل على معالجتها في الميدان ما أمكن. 

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وطمأن كريشان البلديات في  المملكة بأن قطاع العمل البلدي والإدارة المحلية يسير في تحسن مستمر ويتعافى تدريجياً بعد جائحة كورونا، مؤكداً بأن الوضع العام في المملكة مريح بحمد الله بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني عالمياً وإقليمياً ومحليا، وخطة الحكومة المنبثقة من الرؤى والتوجيهات الملكية، والتي انعكست إيجابياً على الوضع العام في المملكة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي الذي يتعافى تدريجياً أيضاً، وبالتوازي مع استقرار سعر صرف الدينار، الذي لم يتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية التي تراجعت بسبب جائحة كورونا، وكذلك بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تأثرت بها مختلف دول العالم.


كما طمأن كريشان خلال جولة قام بها إلى اليوم (الثلاثاء) إلى بلديات الصالحية ونايفة، وبني هاشم، ودير الكهف، وأم القطين والمكيفتة، وصبحا والدفيانة المجالس البلدية في المملكة بأن عام 2023 سيشهد بإذن الله تقدماً أكثر في العمل البلدي، مما سيمكن البلديات من توسيع دورها التنموي والخدماتي.


وأبلغ كريشان رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بأنه تجري حالياً دراسة إمكانية إقامة ثلاثة مراكز لإصلاح وصيانة الآليات التي تستهلك كثيرا من موازنات البلديات، لافتا إلى إنه ستستفيد من هذه المراكز التي ستقام في الشمال  الوسط والجنوب وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وغيرها. 

 




 

 


 

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