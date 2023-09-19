الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية

الخصاونة يكشف عن قرار قريب ستتخذه الحكومة

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم

العاصمة الأعلى.. نحو 45 ألف واقعة زواج و13 ألف طلاق في الأردن العام الماضي

الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

الملكة: المشاعر تجاه اللاجئين والمهاجرين أصبحت مستقطبة ومسيسة

ذو الـ 7 سنوات .. وفاة الطالب معتز أبو الخيل

مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

الشاب الكفيف "سليمان مأمون" يروي تفاصيل تفوقه بكلية لومينوس

الإفتاء توضح حكم بيع السلعة بأقلّ من سعر السوق

الثلاثاء، 19-09-2023 12:59 م

الخصاونة يكشف عن قرار قريب ستتخذه الحكومة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تتَّجه لاتِّخاذ قرار قريباً بإعفاء البلديَّات من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022م، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم في تخفيف الضَّغط المالي على البلديات.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء بنك تنمية المُدن والقُرى، اليوم الثلاثاء، في إطار جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة للمؤسَّسات.

وأكد الرئيس أهميَّة الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحليَّة والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحليَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1695116478771

حوارية بالعقبة عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية

M63A8882

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم

الزواج-2

العاصمة الأعلى.. نحو 45 ألف واقعة زواج و13 ألف طلاق في الأردن العام الماضي

380288174_615992977374607_2399644772639779065_n

التعامل مع 1298 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

0000

الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

888

الملكة: المشاعر تجاه اللاجئين والمهاجرين أصبحت مستقطبة ومسيسة

أخبار متعلقة
1020225103430329623266

هل سيكون هناك توقيت شتوي في الأردن خلال العام الحالي؟

59a0ebc8-1d16-495c-a717-56178aed1715

وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي.. من هم؟

1

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

مدارس خاص

قرار حكومي يمكن المدارس من اللجوء إلى التعلم الإلكتروني

920232213454243160469

قرار حكومي بشأن جمعية البنوك

image (79)

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن