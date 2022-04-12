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الثلاثاء، 12-04-2022 10:18 م

الخصاونة يهنىء بنجاح العملية الجراحية للملك

الخصاونة


الوكيل الاخباري - تقدّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالحمد والشكر لله تعالى بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني .

ونشر الخصاونة عبر حسابه الشخصي، على تويتر، الثلاثاء، “الحمد والشُّكر لله تعالى الذي منَّ بفضله على جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكلَّلت العمليَّة الجراحيَّة التي أجراها بالنجاح؛ سائلينه أن يكلأ جلالته برعايته، ويمتِّعه بالصحة والعافية والعمر المديد، ويعيده سالماً معافى ليواصل المسيرة يعضده ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله”.

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