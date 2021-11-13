الخصاونة يوجه القائمين على الجناح الأردني بمعرض اكسبو على عكس صورة حقيقية عن وطننا

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الجناح الأردني بمعرض اكسبو 2020 دبي، اليوم، الشباب والشابات الأردنيين القائمين على الجناح.



وحث رئيس الوزراء القائمين على الجناح إلى عكس الصورة الحقيقية عن وطننا والانجازات التي يحققها في شتى المجالات.



وأكد الخصاونة أن الأردن يمتاز بكوادره البشرية و بشبابه الرياديين والمبدعين الذين هم محط ثقة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لافتا إلى أن العديد من الشباب الأردنيين قد وصلت إنجازاتهم إلى العالمية.



وشدد الخصاونة على أن بلدنا يشكل محطة وعلامة فارقة في العمل والإنجاز الذي يشكل مصدر فخر لنا جميعاً.

اضافة اعلان