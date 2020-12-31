الخميس 31-12-2020
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الخصاونة يوضح حول سيناريوهات الحظر الشامل الطويل وخطوات قادمة

الخميس، 31-12-2020 05:27 م

الخصاونة يوضح حول سيناريوهات الحظر الشامل الطويل وخطوات قادمة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة  أن الحكومة وبموجب كتاب التكليف السامي كلفت بمهام محددة وعاجلة تمثلت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعافي من جائحة كورونا وقد استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع من حيث تخفيض أعداد الإصابات وزيادة السعة الاستيعابية للمستفيات وأسرّة العزل والعناية الحثيثة بنحو 300 بالمائة. 
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ولفت الخصاونة إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة حتى لا يتم إرهاق القطاع الصحي وتجنب السيناريوهات الأصعب مثل اللجوء إلى حظر شامل طويل بعد أن عانينا طويلا من الحظر الذي تم فرضه في آذار الماضي وتداعياته على العديد من القطاعات، مشيرا إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذها مجلس الوزراء يوم أمس بتخفيض ساعات الحظر الليلي بمعدل ساعتين للأفراد والمنشات بالتزامن مع تراجع المنحنى الوبائي، معلنا أنه سيتبعها خطوات أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

 




 

 


 

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