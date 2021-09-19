الخطيب لـ الوكيل : 55 فنانا و150 عازفا في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب أن نحو 55 فنانا أردنيا و150 عازفا من أعضاء النقابة سيشاركون في مهرجان جرش العام الحالي .

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وبين الخطيب الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن النقابة ستشارك بشكل فعال في مهرجان جرش بالتنسيق مع إدارة المهرجان .

" ما يهمنا أن يكون هنالك دور فعال في النقابة ومشاركة فعّالة من قبل الأعضاء في المهرجان ، حيث أن أعضاء النقابة مشهود لهم بالجد والتميز والاجتهاد ويسعون للأفضل بما يقدمونه من فن" بحسب الخطيب.

وتمنّى أن يكون مهرجان جرش رسالة إلى العالم بنجاح الأردن في السيطرة على وباء كورونا وجذبه للسياح والأردنيين على مدرجاته.

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