السبت 11-03-2023
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السبت، 11-03-2023 03:54 م

الخلايلة: وزارة الأوقاف تدعم موظفيها لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، أعمال الورشة التدريبية حول معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية / النموذج الأردني الجديد.

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وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت على تقديم كافة أشكال الدعم لموظفيها لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، مؤكداً على دور موظفي الوزارة في تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.


وتضمنت الورشة التي حضرها مديرو الوزارة ومديرو الأوقاف لمتطلبات الجائزة ومعاييرها على ضوء النموذج الأردني الجديد، وآلية التقييمات النهائية للتقارير خلال شرحٍ قدّمهُ المدير التنفيذي لمركز الجائزة الدكتور إبراهيم الروابدة ومستشار الوزير لشؤون التطوير والابتكار الدكتور مراد نواف الرفاعي.

 




 

 


 

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