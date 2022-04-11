الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة ان عدم الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك لا يوجد له أي بعد سياسي.

اضافة اعلان



وأضاف الخلايلة إنه منذ عام 1967 يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدا أنه لا يوجد أي بُعد سياسي لعدم فتح المسجد للاعتكاف، وإنما الأمر طبيعي ومعمول به سابقا، منوها إلى أن فتح المسجد يستمر تقريبا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، لأن الإمام يصلي 20 ركعة خلال صلاة التراويح.



إن عدد العاملين بالمسجد الأقصى وأوقاف القدس يبلغ 850 موظفا على نفقة الحكومة الأردنية، وتبلغ موازنة أوقاف القدس السنوية 13 مليون دينار تخصص في موازنة الدولة الأردنية، و تقتطع من موازنة الوزارة، علاوة على نفقات أخرى من مستلزمات مثل فرش السجاد وأعمال الصيانة يتم توفيرها بتبرع خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأضاف الخلايلة أن جلالة الملك قاد جهودا دبلوماسية حثيثة لمنع أي مضايقات تحرم المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، قبل حلول شهر رمضان المبارك، “وهو ما لمسناه في اليوم الأول من الشهر الفضيل إلا أنه في الأعياد والمناسبات اليهودية أدى إلى حدوث مضايقات”.



وأشار الخلايلة إلى أن أعداد المصلين خلال صلاة التراويح ترتفع يوميا فتتجاوز 80 ألف مصليا بحسب بعض التقديرات، وتصل في أيام الجمعة إلى نحو 300 ألف مصلي.



وبين أن هناك برامج متعددة تُنفذها الوزارة سنويا في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الأردن لا يقبل تقسيم المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونما مكانيا أو زمانيا، وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني دائما والحكومة الأردنية.