الخلايلة يعمم بعدم عمل موظفي الأوقاف خارج أوقات الدوام

الوكيل الاخباري - عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بعدم عمل الموظفين في الوزارة لدى أيّة جهة كانت وتحت أيّ صفة وعدم ممارسة أي نشاط أو إقامة فعاليات أو المشاركة فيها الا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة، حسب الأصول.



وقال الخلايلة، في تعميمه، "يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناء على تنسيب الوزير، فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المسؤولية بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة".

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