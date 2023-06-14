القوات المسلحة تودع بعثة الحج العسكرية

الوكيل الاخباري - شارك المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب، اليوم الأربعاء، بوداع بعثة الحج العسكرية رقم 48، المتجهة إلى الديار المقدسة، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، والتي تضم ذوي الشهداء والمصابين العسكريين وعاملين ومتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.



وقال العميد الركن عناب في كلمة له "لقد دأبت القيادة العامة للقوات المسلحة على تسيير بعثات الحج والعمرة سنوياً، وهذه إحدى المكارم الكثيرة التي عودتنا عليها قيادتنا الهاشمية الكريمة، حيث تم توفير كل ما يلزم وكل ما يسهل على الحجاج أداء هذه الفريضة، ومن هنا أدعوكم بالتحلي بأخلاق الإسلام وآدابه والصبر والتحمل والتعاون والتآلف على الخير والمحبة، فاحرصوا على أن تكونوا خير رسل، تمثلون وطنكم وقواتكم المسلحة التي تباهي بكم العالم".

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