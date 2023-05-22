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الإثنين، 22-05-2023 06:47 م

بدء فعاليات أسبوع اللغات الثاني في اليرموك

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الوكيل الاخباري - بدأت اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع اللغات الثاني تحت شعار "تعلم لغة تجد فرصة"، والذي تنظمه كلية الآداب في جامعة اليرموك، بهدف نشر الاهتمام باللغات الألمانية والفرنسية والتركية والإسبانية والإيطالية والصينية.

وبدأت الفعاليات بيوم اللغة الإسبانية، بحضور السفير المكسيكي روبرتو رودريغث ارناندث، والسفير الفنزويلي عمر بيلمه اوسونا، وسفير بنما خوسيه اوليسيس لوسوري، والقنصل التشيلي تشيلسي رينه روخاس، ونائب سفير إسبانيا استباليز لوبيث رودريغث.

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