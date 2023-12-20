الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرار هام من يحيى السنوار بشأن المحادثات السرية مع فتح

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

فيتو أميركي متوقع على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 12 جنديا

نتنياهو: نقصف حماس بنيران هائلة

عاجل

بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

الأربعاء، 20-12-2023 06:20 م

الأردن يشارك بمؤتمر الأمن الغذائي في الوطن العربي

9202317112818299074321


الوكيل الاخباري - شارك الأردن في مؤتمر "الأمن الغذائي في الوطن العربي خلال الأزمات وما بعدها"، الذي بدأت أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وبالشراكة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وقدم رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الدكتور عبدالله الموسى، مداخلة بعنوان "صدمات وضغوط نظام الغذاء في الوطن العربي"، بين ان العنف والصراعات تأتي في مقدمة الصدمات، ما يزيد من حدة عدم الأمان الغذائي في البلدان المتضررة، وانها تركت أثرا بالغا على سبل العيش والإنتاجية وهجرة السكان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202330856401801607

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

111

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

1

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

11

وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

1220235211751860907478

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

7

الملك: لا تراجع عن مواقفنا من أجل فلسطين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-25 at 6.17.38 PM

الوطني لحقوق الإنسان يطالب بحماية النساء في غزة من عنف الاحتلال

WhatsApp Image 2023-11-25 at 5.32.04 PM

شيوخ ووجهاء قرى الشتات الفلسطيني: الهاشميون يجسدون أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه القضية الفلسطينية

Copy_of_Copy_of_بوست_13-9_(29)

اغلاق شارع وسط مدينة إربد أثناء عمليات فتح خطوط الصرف الصحي

1700908791874

الأوقاف تعقد امتحان منهاج الوعظ والإرشاد في محافظات المملكة

42023166221701111029 (1)

الصفدي: تبني نائب هولندي متطرف إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهم

10202324132931914934745

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين