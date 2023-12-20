الأردن يشارك بمؤتمر الأمن الغذائي في الوطن العربي

الوكيل الاخباري - شارك الأردن في مؤتمر "الأمن الغذائي في الوطن العربي خلال الأزمات وما بعدها"، الذي بدأت أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وبالشراكة مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.



وقدم رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير الدكتور عبدالله الموسى، مداخلة بعنوان "صدمات وضغوط نظام الغذاء في الوطن العربي"، بين ان العنف والصراعات تأتي في مقدمة الصدمات، ما يزيد من حدة عدم الأمان الغذائي في البلدان المتضررة، وانها تركت أثرا بالغا على سبل العيش والإنتاجية وهجرة السكان.

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