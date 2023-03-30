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الخميس، 30-03-2023 11:30 ص

الخيرية الهاشمية تسير قافلة من 11 شاحنة الى غزة

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الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية جديدة الى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مكونة من 11 شاحنة.

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وتحمل القافلة مواد طبية وأدوية بالاضافة الى مادة الطحين الخالي من الجلوتين ليتم تسلميها الى المستشفى الميداني العسكري في غزة بالاضافة الى وزارة الصحة الفلسطينية ليصار الى توزيعها على مستحقيها في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “نحرص اليوم على تأمين المواد غير المتوفرة لدى الأشقاء في قطاع غزة والتي نعمل على الدوام لتأمينها، ونتقدم بالشكر لهيئة الاغاثة الانسانية وحقوق الانسان والحريات IHH لتأمينهم مادة الطحين الخالي من الجلوتين لما نعلم بأهمية تأمين هذه المادة للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح”.

 




 

 


 

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