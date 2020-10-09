الداخلية : الحجر الصحي لسائقي الشاحنات ما زال قائما

الوكيل الإخباري - اكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الجمعة، ان الحجر الصحي لسائقي الشاحنات القادمين من المملكة العربية السعودية عبر مركز حدود العمري ما زال قائما ولم يطرأ عليه اي تغيير.

اضافة اعلان



وشدد المصدر على ضرورة الابقاء على هذا الاجراء في الوقت الحالي احترازيا وذلك نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وبما بحفظ الصحة والسلامة العامة لسائقي الشاحنات والمواطنين ويحول دون انتشار الفيروس.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





