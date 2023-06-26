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الإثنين، 26-06-2023 06:56 م

الداوود يلتقي القائم بأعمال قاضي القضاة بالقدس

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، خلال لقائه، اليوم الإثنين، القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشيخ واصف البكري، آلية تقديم خدمات جديدة للمقدسيين بعد التنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات،

وبحسب بيان للشركة، اليوم الإثنين، قال الداوود، إن الشركة تقدم جميع التسهيلات لأهلنا في القدس، خاصة ما يتعلق بجوازات السفر والخدمات الأخرى التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات للمقدسيين.

واكد دعم البريد الأردني لنظيره الفلسطيني وشركات الخدمات اللوجستية الفلسطينية الخاصة العاملة في مجال نقل البريد، ودعم الأشقاء المقدسيين من خلال تسهيل عملية نقل معاملات الجوازات إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، بهدف تمكينهم من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة ويسر.

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