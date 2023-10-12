الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2023 نمواً نسبته 15.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 474 مليون و 800 الف دينار.

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أما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 37.7% بتسجيله لما قيمته 4 مليار و125 مليون و800 الف دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5 مليون و580 الف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4 مليون و299 الف سائح ، وبنسبة نمو بلغت 35.2%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1%.



وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيلول من عام 2023 بما نسبته 22.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 100 مليون و400 الف دينار.



أما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 32.9% وتسجيله لما قيمته 1 مليون 55 الف و500 دينار.

