المركزي يُعمم على شركات الصرافة حول عمليات نقل الأموال

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي، تعميماً على كافة شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي لتوفير إجراءات وضوابط لضمان أمن وسلامة عملية نقل الأموال.



وبحسب التعميم، الذي اطلع عليه" الوكيل الإخباري" فأن ذلك يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد، والحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي.



وأكد التعميم، أن على شركات الصرافة تلبية مواصفات ومتطلبات في نقل الأموال وهي:



تجهيز المركبات المُخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أيّة مخاطر قد تتعرّض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:

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تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر الشركة المرخصة الرئيسي.



استخدام مركبات مُجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الأموال .



تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.



توفير وثيقة تأمين تغطي المخاطر المُحتملة التي قد تتعرّض لها شركة الصرافة، في إطار عملية نقل الأموال .



اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل السرية التامة في عملية نقل الأموال من وإلى الشركة.



تخصيص كادر مؤهل بعدد مناسب ذو خبرة عسكرية وأمنية تخدم في تنفيذ عملية نقل الأموال.



المتابعة المستمرة من قبل دوائر التدقيق الداخلي لكل شركة على الإجراءات المتخذة في عملية نقل الأموال .



