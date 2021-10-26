الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

كورونا أسهمت في خفض أعداد الموقوفين إداريا في الأردن إلى 21 ألفا

ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر -صور

الطاقة لـ الوكيل: اجتماع وزاري ثلاثي بين الأردن ولبنان وسوريا الخميس المقبل

العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية خلفا لعميش

شهادات مطعوم كورونا تباع في الأسواق ووزارة الصحة ترد

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

173 حكما بالإعدام في المملكة

الثلاثاء، 26-10-2021 11:27 ص

الدراسات الاستراتيجية : 67% من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة

تعبير_عن_العلم_الوطني_الأردني


الوكيل الإخباري- كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، حول حكومة بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي وبنسبة 72%، وفي السياسية الخارجية الأردنية بنسبة 68%.

اضافة اعلان


وأضاف أن نسب النجاح كانت في قضايا التعليم والتعليم العالي 42%، والمنظومة الصحية 46%، والحفاظ على الأمن المائي 46%، وهو الأدنى تقييماً في أداء الحكومة.


وأشار التقرير إلى أن غالبية الأردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و(40%) فقط يعتقدون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

 

لكن بالمجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح 50% في 19 من أصل 22 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها.


"مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق 33% من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع (33%) كانوا يثقون بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها.  ولكنة مازال (67%) لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها"، بحسب الاستطلاع.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
14586839202612bb288b35be7b80e94127764a639be69defe37

اضراب معلمين في بعض مدارس المملكة

مطعم خاص

العواد يتوقع زيادة الإقبال على المقاهي بعد السماح بالاراجيل

وزير-الأوقاف-والشؤون-والمقدسات-الإسلامية-الدكتور-محمد-الخلايلة-e1600100413633

الخلايلة: خطة لزيادة عدد حراس المسجد الأقصى

main_image5e7f961889330

مياه تخرج من لوحة اعلانية في إربد والبلدية توضح

maxresdefault (1)

الردايدة: خطة النمو الأخضر تمس قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والمياه

4202116185423575725808

وزير الزراعة يدعو إلى تفعيل لجنة تتبع سلامة المنتجات

أخبار متعلقة
خصاونة 3

تعديل وزاري على حكومة الخصاونة خلال ساعات

رئاسة

العلي : الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع لدعم القطاع الصناعي

615dd118f33d9

مفتي المملكة يعلن الجمعة غرة شهر ربيع الأول

رئاسة

الحكومة تناقش إجراءات السير في إصدار عفو خاص لجرائم إطالة اللسان

الخصاونة1

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الكهرباء السوري والطاقة اللبناني

الملك 4

الملك يلتقي رئيس البنك الدولي اليوم