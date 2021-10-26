الدراسات الاستراتيجية : 67% من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري- كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، حول حكومة بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير الأمن والاستقرار الداخلي وبنسبة 72%، وفي السياسية الخارجية الأردنية بنسبة 68%.

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وأضاف أن نسب النجاح كانت في قضايا التعليم والتعليم العالي 42%، والمنظومة الصحية 46%، والحفاظ على الأمن المائي 46%، وهو الأدنى تقييماً في أداء الحكومة.



وأشار التقرير إلى أن غالبية الأردنيين تعتقد أن الحكومة نجحت في ملفات: دعم الفلسطينيين، ودعم القوات المسلحة كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و(40%) فقط يعتقدون أنها نجحت في تحسين النظام الصحي وزيادة المشمولين به، وتطوير منظومة المراكز الصحية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

لكن بالمجمل فإن الحكومة لم تحقق نسبة النجاح 50% في 19 من أصل 22 بند من البنود التي تم تكليف الحكومة بالعمل عليها.



"مازالت الحكومة تحافظ على ثقة ثلث الأردنيين بعد مرور عام على تشكيلها، حيث يثق 33% من الأردنيين بالحكومة. وبالمقارنة مع (33%) كانوا يثقون بحكومة الرزاز بعد عام على تشكيلها. ولكنة مازال (67%) لا يثقون بحكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها"، بحسب الاستطلاع.

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