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الجمعة، 21-10-2022 09:36 ص

الدفاع المدني يحذر السائقين من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية الدفاع المدني السائقين إلى اتباع ارشاداتها خلال حالة عدم الاستقرار الجوي.

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وقالت المديرية في رسالة وجهتها إلى السائقين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجب الحذر والتأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة تدنيمدى الرؤية الأفقية، ولتفادي حوادث الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا للأمطار.

 

كما دعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا.

 

وطلبت من السائقين عدم التردد في الاتصال مع رقم الطوارئ الموحد 911 إذا استدعت الحاجة ذلك.

 

 

 




 

 


 

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