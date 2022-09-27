تنويه من شركة إي فواتيركم

الوكيل الإخباري - حذرت شركة "إي فواتيركم" من محاولات خداع واحتيال إلكترونية رصدتها مؤخرا، حيث قامت باستخدام اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل رسائل ترسل عبر تطبيق "واتساب".

اضافة اعلان

وقالت الشركة، إن الرسائل الاحتيالية توهم مستلم الرسالة بأنه قد ربح جائزة أو تم اختياره للحصول على منح إنسانية أو مساعدات مالية، وذلك لخداع العملاء واختراق هواتفهم أو للاحتيال عليهم ماليا أو ابتزازهم إلكترونيا.



ودعت مستخدميها إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المحاولات أو تداولها مع الآخرين وعدم مشاركة الرقم السري لمرة واحدة (OTP) مع أي طرف لأي سبب كان.

كما دعت إلى الاتصال بقسم خدمة العملاء في الشركة في حال وجود شك بوجود عمليات احتيالية مشابهة من خلال الأرقام: (065504141) أو (065504142) أو الإبلاغ من خلال رسائل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.