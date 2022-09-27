الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

التربية توضح حول صورة لصف مدرسي انتشرت على مواقع التواصل

حظر النَّشر في قضية يُذكر فيها مديرية الأمن العام ومديرها السَّابق

الأردن يرصد إرتطام مركبة فضائية بكويكب

عملات وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة في روسيا

ولي العهد: أختي الغالية إيمان .. كل عام وأنت بخير

حزن في مدرسة وصفي التل بالعقبة بعد وفاة المعلم الخضيري

اعتداءات على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك - صور

الثلاثاء، 27-09-2022 12:32 م

تنويه من شركة إي فواتيركم

efawaterkom-1024x793-copy


الوكيل الإخباري - حذرت شركة "إي فواتيركم" من محاولات خداع واحتيال إلكترونية رصدتها مؤخرا، حيث قامت باستخدام اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل رسائل ترسل عبر تطبيق "واتساب".

اضافة اعلان

 

وقالت الشركة، إن الرسائل الاحتيالية توهم مستلم الرسالة بأنه قد ربح جائزة أو تم اختياره للحصول على منح إنسانية أو مساعدات مالية، وذلك لخداع العملاء واختراق هواتفهم أو للاحتيال عليهم ماليا أو ابتزازهم إلكترونيا.


ودعت مستخدميها إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المحاولات أو تداولها مع الآخرين وعدم مشاركة الرقم السري لمرة واحدة (OTP) مع أي طرف لأي سبب كان.

 

كما دعت إلى الاتصال بقسم خدمة العملاء في الشركة في حال وجود شك بوجود عمليات احتيالية مشابهة من خلال الأرقام: (065504141) أو (065504142) أو الإبلاغ من خلال رسائل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1664276550079

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

313762_18_1664269015

اربد: مجسم فني ضخم يبرز البعد الثقافي للمحافظة

ييي

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

Fdp-4q2WQAYWTLh

بشر الخصاونة يستقبل أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية

7777777777777

التربية توضح حول صورة لصف مدرسي انتشرت على مواقع التواصل

7681dc68f3d0629c651898d6b1b070cf

حظر النَّشر في قضية يُذكر فيها مديرية الأمن العام ومديرها السَّابق

أخبار متعلقة
20161228193812

الاعتداء على فنان أردني.. والأمن يوضح

82022613146451758984

ديوان الخدمة يوضح حول تعيين معلمة في أكثر من مدرسة

52022192074412560916

توضيح حكومي حول صفحات تقدم الدعم النقدي للمواطنين

_93772562_d23681ba-a000-4ad8-8024-e5cc6fc980f8

الإفتاء توضح حكم نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل

1024x576_main_image5d7124839971c

الوطني لحقوق الإنسان يحيل مطالب موظفين إلى مجلس الأمناء

image (23)

افتتاح المقر الجديد لمجلس محافظة الزرقاء