الدكتور خالد غطاس يشعل حماسة جمهوره الأردني بمحاضرتين من تنظيم شركة الجسور للاستشارات الإعلامية

الوكيل الإخباري - بحضور مئات المتابعين والمهتمين؛ نظّمت شركة الجسور للاستشارات الإعلامية يوم الجمعة 25 أغسطس، جلستين حواريتين من تقديم الدكتور خالد غطاس، الذي يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور الأردني ويحظى بشعبية عربية طاغية، بعنوان "إنت ما خصّك" على مسرح مجمع الأعمال في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان



وخلال الجلسات الحوارية؛ طرح الدكتور غطّاس عدداً من الأفكار التي تضمنتها كتبه مثل كتابه الأخير "ليس هذا ما كتبت" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبأسلوب تبادل الأفكار والنقاش المتبادل، وأجاب عن أسئلة بعضهم، وسط استحسان كبير أبداه الموجودون، وبأسلوبه العميق المعهود.



وفي تعليقه، قال السيّد فلاح الصغير، مدير عام شركة الجسور للاستشارات الإعلامية – الشركة المنظمة للجلسات الحوارية: "يسعدنا اليوم ما شاهدناه من إقبال كبير على هذا الحفل الثقافي والاجتماعي، وبالطبع ليس مستغرباً على جمهورنا الأردني المثقف، ولا على شخصية مؤثرة وبشدّة مثل الدكتور خالد غطّاس."

وأضاف بأن الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الجلسة الحوارية كان لأهمية ما يقدّمه الدكتور خالد غطّاس، ولتسليط الضوء على الجانب الثقافي والمعرفي والتنمية البشرية التي تلقى اهتماماً كبيراً لدى الأردنيين، إلى جانب انعكاس هذه المناسبات على سمعة بلدنا الحبيب والإسهام في الترويج السياحي له، خصوصاً مع القاعدة الجماهيرية العربية للدكتور غطاس في منطقتنا عموماً.



وقد تقدّم الدكتور خالد غطاس بالشكر الجزيل لشركة الجسور ممثلة بالسيد فلاح الصغير على هذه الاستضافة وعلى التنظيم المحكم للحفل، وأشاد بالمستوى الثقافي والوعي لدى جمهوره الأردني، الذي ظهر في الإقبال التاريخي والتفاعل خلال الجلسات الحوارية.



يشار إلى أن الجلسات الحوارية "إنت ما خصّك" كانت برعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وعددٍ من الجهات الإعلامية (قناة رؤيا، Radio Bliss، راديو هلا، موقع خبرني)، وعددٍ من شركات القطاع الخاص (ديميتريز، كوكاكولا، R.B، ArtMedia).