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الثلاثاء، 31-08-2021 01:13 م

الدكتور زغلول النجار ينفي لـ الوكيل خبر وفاته

زغلول


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الدكتور زغلول النجار .

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وأكد النجار لـ " الوكيل الإخباري" أنها أخبار عارية من الصحة مضيفا أن صحته جيدة ويتمتع بالسلامة والعافية من فضل الله وكرمه .

ودرس النجار في كلية العلوم جامعة القاهرة وتخرج منها سنة 1955 بمرتبة الشرف، وكُرِّم بالحصول على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض وهو زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية وعضو مجلس إدارتها، وأحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

 

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