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الأحد، 16-04-2023 11:20 ص

الدوريات الخارجية: إصابتان بـ3 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع 3 حوادث سير ، خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.

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وقال مصدر أمني  إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور  لمركبة "تريلا" صدمت بعمود كهربائي ضمن اختصاص دبة حانوت في محافظة العقبة ولا إصابات مبينا أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة الأسلاك عن الطريق العام.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ضمن اختصاص منطقة الحرة وتم التعامل مع الحادث وإزالة العوائق ونتج عن الحادث اصابتين خفيفتين .

وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة ضمن اختصاص محطة الشبيكة أدى إلى انحراف المركبة إلى خارج الطريق العام ولم ينتج عنه أية اصابات.


 




 

 


 

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