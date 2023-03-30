%90 نسبة حجوات فنادق البترا فئة 4 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

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وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع 30-31 من الشهر الحالي إلى 45%، مقابل 51% في البحر الميت، و38% في العاصمة عمّان، و56% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم.وقال القاسم، بلغت نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة 49%، والبحر الميت 63%، والعاصمة عمّان 55%، فيما كانت في البترا 90%.وأوضح، أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 26%، وفي البترا 64%، وفي العقبة 54%.وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، أكّد سابقا، أن أرقام القطاع السياحي هذا العام مبشرة جدا، مشيرا إلى أن القطاع في أحسن حالاته، حيث وصل عدد السياح حتى نهاية شباط قرابة 950 ألف سائح، والدخل السياحي وصل تقريبا إلى مليار دولار في أول شهرين من العام الحالي.ويحتل نشاط الفنادق الحصة الكبرى من عدد العاملين بالقطاع السياحي حيث بلغ عددهم العام الماضي 21.835 ألفا منهم 2.364 ألف أنثى و19.471 ألف ذكر يشكلون ما نسبته 40% من إجمالي عدد العاملين، ويليه نشاط المطاعم السياحية الذي بلغ عدد العاملين فيه 20.770 ألف عامل يشكلون 38% من إجمالي العاملين.وبلغ عدد الفنادق العاملة في الأردن العام الماضي 607 فنادق، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة. وبحسب البيانات فإن عدد الغرف الفندقية 29.981 ألف غرفة وعدد الأسرّة 55.866 ألفا موزعة على إجمالي عدد الفنادق.