الدوريات الخارجية تحذر السائقين خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الدوريات الخارجية السائقين أثناء القيادة في المناطق التي تشهد كثافة في تشكل الضباب وخاصة في منطقة رأس النقب التابعة لمحافظة معان جنوبي الأردن.



وأضافت "الدوريات الخارجية" أن مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية قد لا تتجاوز 50 متر .



واكدت على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد كثافة في تشكل الضباب وخاصة منطقة رأس النقب .

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