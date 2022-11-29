الدوريات الخارجية تكشف عن الطرق التي تشهد أمطار غزيرة - اسماء

الوكيل الإخباري -

قالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن جميع طرق المملكة الخارجية سالكة وتشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم الثلاثاء.

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وأكدت غرفة عمليات الدوريات لـ " الوكيل الإخباري" أن مدى الرؤية الأفقية واضح ولا يوجد عوائق أو إغلاقات.



ونوهت أن الطرق التي تشهد أمطار غزيرة " ناعور - العدسية، المغطس، المياه الساخنة، شارع الأردن،سيل جرش،رأس النقب ، القويرة".



وأكدت أن كوادرها مُنتشرة على جميع الطرق لتسيير حركة السير والإرشاد.



وشهدت مناطق المملكة، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء حالة عدم استقرار جوي حيث تتساقط الأمطار الغزيرة .

