الدوريات الخارجية تكشف عن الطرق التي تشهد أمطار غزيرة - اسماء

الوكيل الإخباري -
قالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن جميع طرق المملكة الخارجية سالكة وتشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم الثلاثاء.
وأكدت غرفة عمليات الدوريات لـ " الوكيل الإخباري" أن مدى الرؤية الأفقية واضح ولا يوجد عوائق أو إغلاقات.
ونوهت أن الطرق التي تشهد أمطار غزيرة " ناعور - العدسية، المغطس، المياه الساخنة، شارع الأردن،سيل جرش،رأس النقب ، القويرة".
وأكدت أن كوادرها مُنتشرة على جميع الطرق لتسيير حركة السير والإرشاد.
وشهدت مناطق المملكة، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء حالة عدم استقرار جوي حيث تتساقط الأمطار الغزيرة .