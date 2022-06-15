الديحاني: لجان كويتية تزور المملكة لتوظيف معلمين أردنيين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية

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أكد السفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني أن لجان كويتية مكلفة ستزور الأردن خلال الفترة المقبلة لزيادة اعتماد الجامعات الأردنية وإجراء مقابلات لتوظيف معلمين أردنيين.

وقال السفير الديحاني، خلال لقاء صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأردن يتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة والعالم في مجال التعليم.

وأضاف أنه سيتم توظيف أعداد كبيرة من المعلمين الأردنيين في الكويت وذلك بعد استقبال الطلبات في المرحلة السابقة عبر القنوات التي أعدت لهذه الغاية.

وأشار الديحاني إلى أن الإنسان هو أفضل استثمار في الأردن، لافتا إلى المهارات والإمكانيات العالية التي تتمتع بها الكفاءات الأردنية وخاصة على المستوى التعليمي.

كما توقع السفير الكويتي زيادة أعداد الطلبة الكويتيين القادمين للدراسة في الأردن خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى وجود نحو 3867 طالبا كويتيا يدرسون حاليا في المملكة نظرا لأهمية وجودة التعليم في المملكة والكفاءات التي تتمتع بها.