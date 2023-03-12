الديوان الملكي يهنىء بزفاف سمو الأميرة إيمان

الوكيل الاخباري - يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين، والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريك، ويتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة هانئة، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته.

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