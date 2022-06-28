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الثلاثاء، 28-06-2022 09:38 م

الرفايعة: لجنة التحقيق بحادثة العقبة بدأت أعمالها

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الوكيل الاخباري - قال محافظ العقبة محمد الرفايعة، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في تسريب الغاز بميناء العقبة، بدأت أعمالها منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الرفايعة في تصريح لقناة المملكة أن اللجنة برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية تعقد اجتماعا في هذه الأثناء وتم طلب المعنيين كافة في المنظومة بغية معرفة الحقائق.

وأشار إلى أن معايير السلامة في ميناء العقبة موجودة كونها تتعامل مع المواد الخطرة ولكن من خلال اللجنة سيتم بيان مدى تطبيق الإجراءات كافة من عدمه على أرض الواقع.

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