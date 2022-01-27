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الخميس، 27-01-2022 10:19 م

الرمثا: ترحيل عائلة تضم 13 فرداً من بيت آيل للسقوط

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 الوكيل الاخباري - أشرف متصرف لواء الرمثا ورئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة طايل المجالي على ترحيل عائلة مكونة من (13) فرداً من بيت آيل للسقوط في مدينة الرمثا تضرر بسبب الأمطار الأخيرة، وتم نقلها إلى شقة آمنة.

وقد استجاب المجالي فوراً لاستغاثة هذه العائلة ودعا على الفور لجنة الطوارئ والدفاع المدني للكشف على موقع البيت الذي بات يشكل خطورة على أرواح قاطنية، وقرر وبشكل عاجل ترحيل العائلة إلى شقة آمنة في مدينة الرمثا.

ووعد بالإيعاز إلى مديرية التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه العائلة لتمكينها من الاستفادة من المكرمة الملكية السامية، وشمولها في المستقبل القريب بمسكن نظراً لسوء أوضاعها المعيشية.

وقال المجالي بأنه تم تأمين العائلة بالمستلزمات الضرورية التي تحتاجها في مثل هذه الظروف، شاكراً في الوقت ذاته جمعيتي التكافل الخيرية وشمس المعالي الخيرية في الرمثا على مساعدة هذه العائلة وتقديم يد العون لها لتجاوز المحنة التي تمر بها حالياً.

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